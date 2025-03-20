Иностранец станцевал с пистолетом в центре Санкт-Петербурга и поплатился

Мигрант станцевал с пистолетом у торгового цента в центре Санкт-Петербурга и был задержан. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло вечером 18 марта. Один из жителей, наблюдая за танцующим молодым человеком с оружием в руках, вызвал полицию. Танцор рассказал правоохранителям, что у него было не настоящее оружие, а игрушечный пистолет. При этом возмутитель общественного спокойствия избавился от оружия после своего выступления.

Задержанным оказался 19-летний гражданин Узбекистана. Парень прилетел в Северную столицу в конце февраля, жил у тети. В Петербурге любитель танцев успел поработать поваром в ресторане, а в настоящий момент учится на мебельщика.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Мигрант находится под арестом.

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