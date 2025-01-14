Иностранец попытался ввезти в Россию почти 50 кг человеческих волос в чемодане

В Московском аэропорту Домодедово остановили иностранца, который после прилета проследовал в зеленый коридор, и обнаружили в его чемодане почти 50 килограммов человеческих волос. Общая сумма товара превысила 7 миллионов рублей.

Как пишет Telegram-канал Baza, таможенные инспекторы изъяли у 37-летнего пассажира семь полиэтиленовых пакетов, в которых находилось 300 связок из волос разного цвета.

Как пояснил сам мужчина, он парикмахер, а волосы ему нужны для работы. При этом он заверил, что потратил на их покупку не более 300 тысяч рублей.

Эксперты опровергли слова иностранца и оценили партию на сумму около 7 миллионов рублей. В итоге на пассажира оформили административный протокол и оштрафовали на 3,3 миллиона рублей.

Ранее в Тюмени задержали мужчин при попытке ввезти в Россию 56 килограммов дубайского шоколада. У одного из пассажров в чемодане обнаружили 72 плитки нашумевшего шоколада, у второго — 184. Общая стоимость сладостей составляет 940 тысяч рублей.