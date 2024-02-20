Иностранец до смерти забил камнем знакомую на набережной одного из пляжей в Сочи

В Сочи на набережной одного из пляжей найдено тело женщины. В ее убийстве подозревается 58-летний иностранец. Подробности сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, труп обнаружили в районе улицы Просвещения. По версии следствия, в ночь на 19 февраля между россиянкой и ее приезжим знакомым произошла ссора, начавшаяся из-за оскорблений женщины. В ходе конфликта мужчина напал на приятельницу и стал избивать ее. После чего, нанеся множество ударов по лицу, перенес жертву на улицу, где и добил камнем.

От полученной черепно-мозговой травмы жительница Сочи скончалась, а подозреваемый с места преступления скрылся. Однако далеко ему уйти не удалось. Правоохранители задержали иностранца и допросили. Он свою вину признал. В ближайшее время ему предъявят обвинения.

Ранее в Челябинске пьяный дворник пригрозил пистолетом соседям из-за шума во время ремонтных работ. Мужчина неоднократно жаловался на громкие звуки, а в один из дней пришел к нарушителям своего спокойствия и приставил дуло оружия к паху жильца дома.