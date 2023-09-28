Иностранцы попытались заживо сжечь охранника, который не пустил их в клуб

В Уфе задержаны двое мигрантов, которые подожгли вход в клуб вместе с охранником после того, как тот не пустил их в заведение. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный главк СК России.

По данным источника, все произошло в торговом центре «Иремель» в ночь на 28 сентября. В Сети были опубликованы кадры, на которых один из мигрантов запечатлен с канистрой бензина. Он выбегает из помещения в коридор, выливает горючее на двух стоявших мужчин и использует зажигалку. Произошел пожар, огнем были охвачены пол и стены торгового центра.

Посетители в страхе убежали из заведения, сотрудник взял огнетушитель и потушил пожар. После было обращение к правоохранителям.

Оказалось, что таким образом мигранты решили отомстить за то, что их не пустили в клуб. Бензин они приобрели на ближайшей заправке и устроили пожар в коридоре. К счастью, никто не пострадал.

После случившегося злоумышленники пытались скрыться, но их поймали в аэропорту. Мужчины планировали улететь в Москву и уже купили билеты.

Ранее мы писали о том, как в Подмосковье мужчина облил бензином бывшую девушку после ссоры и поджег.