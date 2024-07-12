СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 12 июля 2024, 21:07
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Инородный предмет встал поперек: ребенок проглотил шестисантиметровый гвоздь и заверил, что тот ему не мешает

В Татарстане мальчик проглотил шестисантиметровый гвоздь и успокоил маму .
Инородный предмет встал поперек: ребенок проглотил шестисантиметровый гвоздь и заверил, что тот ему не мешает

© Freepik

Врачи в Альментьевске достали из пищевода трехлетнего мальчика шестисантиметровый гвоздь. Опасный предмет попал туда во время игры, передает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным СМИ, ребенок играл с гвоздем и в какой-то момент случайно проглотил его. После этого он рассказал о случившемся матери. При этом мальчик заверил, что опасный предмет ему не мешает.

Женщина, испугавшись за жизнь сына, обратилась за помощью в больницу. Там врачи осмотрели пищевод юного пациента и обнаружили в нем гвоздь — он встал поперек.

В итоге крепежное изделие достали. После дополнительного осмотра мальчика вместе с мамой отпустили домой.

Ранее российский пенсионер проглотил полчелюсти за обедом. Врачи извлекли из желудка пожилого мужчины зубной мост. Пациент хорошо перенес операцию.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash Iptash
Автор:Артем Хохлов
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