Инородный предмет встал поперек: ребенок проглотил шестисантиметровый гвоздь и заверил, что тот ему не мешает

Врачи в Альментьевске достали из пищевода трехлетнего мальчика шестисантиметровый гвоздь. Опасный предмет попал туда во время игры, передает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным СМИ, ребенок играл с гвоздем и в какой-то момент случайно проглотил его. После этого он рассказал о случившемся матери. При этом мальчик заверил, что опасный предмет ему не мешает.

Женщина, испугавшись за жизнь сына, обратилась за помощью в больницу. Там врачи осмотрели пищевод юного пациента и обнаружили в нем гвоздь — он встал поперек.

В итоге крепежное изделие достали. После дополнительного осмотра мальчика вместе с мамой отпустили домой.

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