Инородное тело в левой скуле и перелом носа: школьнице выстрелили из пневматики в лицо

В Северной столице школьницу доставили в больницу с травмами лица. Девочка пострадала в результате стрельбы, которую устроил подросток. Мальчик открыл огонь из пневматического пистолета и ранил несовершеннолетнюю, передает Фонтанка.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства стрельбы в Пушкинском районе Петербурга. В результате случившегося пострадала 14-летняя девочка. Накануне, 20 сентября, она вернулась домой поздно вечером с травмами на лице. Родители несовершеннолетней отвезли ее в больницу. При осмотре медики зафиксировали у пациентки инородное тело в левой скуле и перелом носа. Состояние пострадавшей школьницы оценивается как среднее.

По предварительным данным, девочка получила ранения после встречи со знакомым мальчиком. Он якобы выстрелил в школьницу из травматического пистолета. Сейчас эта информация проверяется.

Ранее в Санкт-Петербурге девочка попала в больницу после просмотра видео в TikTok. Школьница решила последовать совету блогеров по поводу похудения.