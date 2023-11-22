Иномарка вылетела на встречку: стали известны подробности смерти актера Шахрова

Иномарка умершего в ДТП актера Истринского драмтеатра Максима Шахрова неожиданно потеряла управление. Машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом.

Подробности ДТП сообщил сайт mk.ru.

27-летний Шахров ехал на репетицию из Саранска. В какой-то момент его «Ауди А4» неожиданно потеряла управление. Издание пишет, что виноваты или погодные условия, или самочувствие актера – ему могло стать плохо за рулем.

В результате Шахров вылетел на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. Артист получил травмы, не совместимые с жизнью, и умер на месте.

У погибшего остались жена, родители и сестра. Его похоронят 23 ноября.

Шахров – выпускник актерского отделения МГИК. В труппе Истринского театра служил три года и за это время сыграл 23 роли.

Ранее сообщалось о смерти актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Иосифа Кошелевича.