Умер 74-летний актёр из «Улиц разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич

В Москве умер актер Иосиф Кошелевич. Ему было 74 года. О смерти артиста сообщила пресс-служба Александринского театра, в котором он служил почти 35 лет.

Причина, по которой актер ушел из жизни, не уточняется. О дате похорон и времени прощания информации нет. Смерть наступила 17 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Иосиф Кошелевич был мастером эпизодических ролей. Он известен российским зрителям по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Убойная сила», «Опера», «Невский», «Литейный» и другим популярным телевизионным проектам.

В 1973 году Кошелевич окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и стал одним из ведущих актёров труппы Русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В 1989 году перешел в Александринский театр, где прослужил почти 35 лет и сыграл более 30 ролей.

На театральной сцене Кошелевич прославился после работы в спектакле по роману Андрея Белого «Петербург» и роли Петрушина в спектакле «Живой труп», сообщает ИА «Регнум».

Ранее умер македонский актер Мето Йовановски. Ему было 77 лет. Российскому зрителю артист известен по роли в отечественном сериале под названием «Крестный».