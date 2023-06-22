Автора пособия «Криминальная сексология» и экс-профессора Дерягина подозревают в педофилии

В Архангельской области задержали криминалиста Геннадия Дерягина по подозрению в педофилии. Мужчина является бывшим профессором кафедры Московского университета МВД и экс-завкафедрой судебной медицины и права СГМУ. Об этом сообщается на сайте Life.ru.

Источник утверждает, что у него дома нашли пропавшего два дня назад 14-летнего ребенка. Отмечается, что он был в городе Онеге. Он приехал туда на каникулы к бабушке. Мальчик вышел гулять и не вернулся. Его нашли в квартире Дерягина.

В результате против криминалиста возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Подчеркивается, что Дерягин не признает свою вину. Сейчас психологи работают с пострадавшим.

Геннадий Дерягин — судебный медик, доктор медицинских наук, член редакционной коллегии журнала «Сексология и сексопатология».

Напомним, что профессор был уволен из Московского университета МВД из-за скандала с учебным пособием «Криминальная сексология».

Ранее сообщалось, что в Петербурге пожилой врач-остеопат домогался 16-летней девочки во время сеанса массажа. Три года назад мать водила свою дочь к этому же специалисту. Тогда после сеанса расслабляющего массажа девочка рассказала, что врач вел себя странно. В тот момент, будучи ребенком, она не поняла, что это выходило за рамки врачебного массажа.