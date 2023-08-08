«Запаха не чувствовали»: соседи заявили о странностях в смерти Светланы Джимбиновой

Соседи театрального режиссера Светланы Джимбиновой рассказали, что не чувствовали трупного запаха все то время, что тело лежало в квартире. По предварительной информации, она скончалась в начале 2022 года.

С соседями дома на юго-западе Москвы, в квартире которого нашли тело режиссера, общался сайт kp.ru.

«Спрашивала у соседей: никто ведь никогда даже запаха не чувствовал! Даже после вскрытия двери стояла рядом - ничего!» - рассказала собеседница издания.

На долгое отсутствие режиссера обратили внимание несколько жильцов дома. Они заметили большое количество долговых квитанций по коммуналке – это было не похоже на Джимбинову.

Женщина с подругами обратились к участковому, но тогда квартиру не стали вскрывать. После коллективного заявления приехали МЧС, сотрудники правоохранительных органов – тогда в жилище и обнаружили мумифицированное тело режиссера.

Точную причину смерти установит экспертиза.

Соседка отмечает, что возможна проблема с похоронами режиссера: отец и старший брат Джимбиновой умерли и похоронены на Донском кладбище в Москве, в колумбарии.

«Сейчас я больше всего переживаю, кто будет Свету хоронить», - поделилась женщина.

Ранее патологоанатом Лев Кактурский рассказал, как могло мумифицироваться тело Джимбиновой.