В автомобиль подложили взрывчатку: погиб ведущий конструктор российских систем РЭБ Евгений Рытников

В ночь с 17 на 18 апреля погиб руководитель КБ Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем РЭБ «Красуха» Евгений Рытников. Автомобиль конструктора взорвали недалеко от границы с Украиной, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, когда мужчина садился в салон автомобиля со своим коллегой, под днищем сработало взрывное устройство. Предположительно оно было начинено поражающими элементами, поэтому мужчины погибли на месте.

В некоторых зарубежных СМИ утверждают, что взрыв организовали спецслужбы Украины.

Евгений Рытников был ключевым разработчиком систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха», который предназначен для противодействия бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации.

Официальных заявлений от властей по поводу гибели инженера пока не поступало.

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