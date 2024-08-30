Икону уже пытались уничтожить: Нерукотворный Спас разбил голову маленькому прихожанину и остался невредим

Экстренная помощь потребовалась 12-летнему мальчику в Санкт-Петербурге после того, как ему на голову упала икона Спаса Нерукотворного в храме. В больнице у маленького прихожанина зафиксировали черепно-мозговую травму, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в Спасо-Парголовском храме. Школьник вместе с мамой принимал участие в богослужении. Рядом с иконой стояло множество людей, но во время падения она приземлилась именно на голову ребенка, заявила женщина.

Если у Спаса Нерукотворного разбилось только защитное стекло, то несовершеннолетнему повезло меньше. Чуть позже врачи зафиксировали у него травму головы и повреждение мозга.

По данным СМИ, икону принесли в храм более 60 лет назад. Бывший хозяин даже пытался уничтожить реликт, так как считал, что тот обладает плохой энергетикой, но даже повредить его никак не удалось.

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