Их мог убить отец: тела четверых детей нашли в СНТ под Тверью

Главу семейства в Тверской области заподозрили в убийстве четверых детей, передает Telegram-канал Mash. Трупы несовершеннолетних нашли в СНТ в Калининском муниципальном округе.

По информации журналистов, всем убитые дети были младше семи лет. Соседи многодетного семейства утверждают, что в нем все было без нареканий.

Мужчина после расправы сам едва не оказался при смерти. Сейчас он задержан, утверждает Telegram-канал. С главой семейства работают следователи.

По данным СУ СК по Тверской области, в настоящее время на место происшествия выехало руководство следственного управления ведомства. Выясняются детали гибели детей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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