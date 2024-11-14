Дочь взяла кинжал отца: раскрыты подробности убийства женщины на детской площадке

Дочь убила мать турецким кинжалом, который ей подарил отец. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 24-летняя девушка не признает вину. Напомним, что тело женщины с окровавленной головой было найдено на детской площадке в Москве.

По данным источника, в убийстве подозревается дочь 41-летней женщины. Она могла воспользоваться турецким кинжалом, который ей привез из поездки отец. Оружие было найдено дома. Но девушка не признает вину и уверяет, что любила маму. В момент убийства она была трезва.

13 ноября девушку задержали. СМИ пишут, что ее могло возмущать поведение матери, которая периодически выпивала. Они якобы поссорились, и женщина вышла на улицу, купила бутылку виски и осталась на детской площадке. В итоге ее тело с окровавленной головой было найдено соседями там же. Дочь скрылась с места и не явилась на опознание матери. Они жили в квартире, которую купили в ипотеку.

О девушке известно то, что она отучилась и начала заниматься бизнесом – открыла свой коворкинг. Также она хотела стать актрисой и активно посещала кастинги. После задержания ее отправили на полиграф, чтобы выяснить правду. Делом занимается СК и прокуратура.

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