Их личности не установлены: спасатели достали два трупа из канализационного коллектора

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели двух человек в Новосибирске. Трупы мужчины и женщины обнаружили в канализационном коллекторе. Их личности пока установить не удалось, передает infopro54.ru.

Трупы мужчины и женщины были обнаружены сегодня, 13 декабря, на улице Есенина в Дзержинском районе. Они по какой-то причине лежали в канализационном коллекторе. Чтобы извлечь тела на поверхность, на место инцидента были вызваны сотрудники экстренных служб. Также вместе с ними прибыли правоохранители.

В настоящий момент стражи порядка проводят уголовно-процессуальную проверку. Личности погибших пока не удалось установить. По некоторой информации, люди, обнаруженные мертвыми в коллекторе, вели асоциальный образ жизни и не имели постоянного места жительства. Холод вынудил их греться в тепловом колодце.

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