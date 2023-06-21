Игрушечный пистолет и красивые девушки: в Москве задержана банда налетчиков

21 июня в Москве задержали группировку налетчиков, которые грабили квартиры с помощью девушек-наживок.

Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой пресс-службу МВД России.

Возраст представителей группировки от 18 до 21 года. По данным следствия, в качестве наживок преступники использовали девушек из своей банды.

Они знакомились с мужчинами, а потом приезжали к ним на квартиры. Под предлогом важных дел девушки покидали кавалеров, а возвращались уже вместе с четырьмя сообщниками, которые, угрожая и применяя физическую силу, грабили жертв. Преступники брали из квартир все ценности, деньги, а также дорогую технику.

При задержании у злоумышленников также изъяли 4 грамма наркотических веществ и предмет, похожий на пистолет, которым бандиты запугивали потерпевших. В настоящий момент орудие отправлено на экспертизу, а преступники находятся в СИЗО.

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