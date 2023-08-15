Играла с обнаженным папой в игру «кошечки-собачки»: жена обвинила мужа в совращении дочери

Жителя Рязанской области осудили на 13 лет колонии строго режима по обвинению супруги в совращении дочери. Мужчина уверяет, что не совершал преступления. А история, пересказанная женой, — вымысел, на которой она пошла ради мести, передает РЕН ТВ.

Осужденному не дает покоя тот факт, что его бывшая жена якобы знала о происходивших событиях, но ничего не предприняла изначально. Она спокойно отдавала ребенка повидаться на выходные. Дочь мужчины от первого брака тоже заметила странности в поведении мачехи. По ее словам, раньше она могла донести на супруга в полицию по любой мелочи, однако в данной ситуации продолжала молчать. Возможно, женщина затаила злобу на бывшего мужа из-за того, что суд разрешил ему после развода видеться с дочкой.

Ключевыми доказательствами в деле являются показания несовершеннолетней. Сначала девочка рассказывала, как отец играл с ней в «кошечки-собачки» обнаженным, однако со временем забыла часть истории. Кроме того, ряд экспертиз показал, что ребенок вовсе не подвергался сексуальному насилию.

По словам юриста, который отстаивает интересы отца в суде, девочка могла оклеветать родителя по указанию матери. Подобные случаи происходят на практике, и иногда дети, или даже их родители, признаются во лжи.

Ранее стало известно о задержании учителя в Челябинске. Мужчину заподозрили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище.