Играла с ним перед сном: шестилетняя девочка проглотила бабушкино серебряное колечко

Шестилетняя жительница Подмосковья попала в больницу с серебряным кольцом бабушки в толстой кишке. Девочка случайно проглотила украшение перед сном, передаем mk.ru.

Инцидент произошел 12 марта. В тот день дошкольница из многодетной семьи получила в подарок от бабушки серебряное кольцо. Перед сном ребенок стал рассматривать украшение над головой. В какой-то момент оно упало девочке в рот. От испуга несовершеннолетняя проглотила предмет.

Родители дошкольницы, узнав о случившемся, обратились за помощью к врачам. Пока девочку везли на скорой в больницу, кольцо опустилось в толстый кишечник. Медик осмотрели юную пациентку, а затем решили отпустить ее домой. По их мнению, предмет сам выйдет наружу естественным путем.

Ранее сообщалось, что сын Михаила Ширвиндта попал в больницу после того, как проглотил монету. По словам мамы мальчика, серьезных последствий это не вызвало.