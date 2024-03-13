Сына Михаила Ширвиндта попал в больницу после того, как проглотил монету. Об этом в соцсетях рассказала супруга телеведущего Анастасия Ширвиндт.

По словам девушки, 9 марта они всей семьей планировали посетить симфоническую сказку для детей «Петя и волк» в Большом театре. Однако их планы разрушились из-за внезапной госпитализации ребенка.

«Попали в операционную местной больницы. Все не так страшно, просто ребенок решил закусить монетой. Произошло это случайно, последствий не вызвало, однако общий наркоз пережили», — рассказала Анастасия.

Супруга телеведущего добавила, что госпитализация сына натолкнула ее на рассуждения о том, насколько дети адаптируются к новым условиям.

«Невероятная адаптивность детской психики и сила детской игры, во время которой не замечаешь серых стен и спиртовых запахов больницы», — рассказала она.

Анастасия добавила, что с ребенком в итоге все хорошо.

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