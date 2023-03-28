12-летний школьник вызвал полицию домой, потому что мать запрещала ему играть в компьютер. Парню пришло в голову, что это отличный способ отомстить.

По данным Telegram-канала SHOT, ребёнок набрал номер экстренных служб и напуганным голосом сообщил, что его только что жестоко избила мама.

Сотрудников полиции ждать долго не пришлось. Буквально через десять минут наряд нагрянул в квартиру семьи в Алтуфьево.

Каково же было изумление силовиков, когда мать звонившего не менее испуганным голосом сообщила, что сына и пальцем не трогала, просто запретила подходить к компьютеру из-за позднего часа.

К слову, побоев у мальчика тоже обнаружено не было. Оказалось, ребенок просто обиделся на мать и решил урегулировать проблему таким оригинальным способом.

Тем не менее, семью сейчас тщательно проверяют.