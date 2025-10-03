Играл обаятельного врача в сериале «Склифосовский»: актер Яков Левда избил мать и отправился в колонию

Нагатинский суд Москвы вынес решение по уголовному делу об избиении актером Яковом Левдой своей матери. Звезду сериала «Склифосовский» признали виновным в совершении преступления и приговорили к трем годам колонии общего режима, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

Левда поднял руку на мать в ноябре прошлого года. Женщина позвонила сыну и пожаловалась на мужа, с которым у нее произошло ссора. Пьяный актер приехал домой к родителям и после мирного общения начал выяснять отношения на кулаках.

В ходе избиения на мать Левды упала дверь, из-за чего она получила тяжелые травмы. В больнице у пострадавшей зафиксировали перелом ребер и гематомы в области таза, груди и глаза. Выбравшись из квартиры, женщина сообщила обо всем полиции. Яков после задержания во всем сознался и признал свою вину.

