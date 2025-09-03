Бывший свекор избил 27-летнюю певицу Азоду во время ее выступления на свадьбе

27-летнюю певицу Азоду избил бывший свекор. Мужчина набросился с кулаками во время ее выступления на свадьбе.

Подробностями артистка поделилась в соцсетях.

Инцидент произошел в казахстанском городе Шымкент 31 августа. В Сети распространилось видео, как мужчина ударяет Азоду, когда она поет на празднике.

«Я пела в свадебном зале и вдруг столкнулась с силой отца бывшего мужа, бывшего свекра. Он напился и избил меня», - сообщила Азода.

По словам певицы, ее долго не брали на судмедэкспертизу, ожидая, когда пройдет краснота. Участковый, жалуется исполнительница, «намеренно усложнял все». Азода просит, чтобы отца бывшего мужа наказали по всей строгости закона. Ее поддерживают многие подписчики и хотят, чтобы мужчину посадили.

Артистка также рассказала, что от ударов онемели руки и ноги. Ей потребовался час, чтобы прийти в себя, Азоде делали обезболивающий укол.

У певицы растет сын. С бывшим мужем она не общается, говорит, что прощала его много раз.

«Но на свадьбе в деревне отец бывшего мужа приехал меня бить на глазах у всех, и я его теперь не прощу. Он бил свою жену, такой вот злодей», - раскрыла Азода.

