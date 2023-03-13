Игорь Лифанов остался без паспорта, проехав от аэропорта с частным извозчиком

Актер Игорь Лифанов, вернувшись из Екатеринбурга, нанял частного извозчика, чтобы доехать из аэропорта на севере Подмосковья до дома. После поездки он обнаружил отсутствие паспорта.

Мать актера даже обращалась в полицию. По ее словам, сын прилетел из Екатеринбурга, где выступал в спектакле.

В итоге выяснилось, что актер оставил куртку с документами в машине. Таксист вернул паспорт на следующий день вместе с забытой вещью, сообщает сайт mk.ru.

Ранее сообщалось, что третья жена Лифанова годами изменяла ему и спала с крестником. Актер знал о неверности, но терпел из-за дочери. Лифанов сам несколько раз ловил супругу на изменах.

Источник рассказал, что актер познакомился с ней, отдыхая в сауне – мужчины пригласили дам легкого поведения, среди которых была она. Информатор сообщил, что брак с Лифановым не изменил женщину. «Как была портовой проституткой, так и осталась», - высказывался неназванный источник.