«Как была портовой проституткой, так и осталась»: жена Лифанова поймана на изменах с его крестником

В 2011 году звезда сериалов «Бандитский Петербург» и «Пять минут тишины» Игорь Лифанов женился в третий раз. Его избранницей стала студентка из Севастополя Елена Косенко. С первого взгляда на их семью у поклонников создавалось впечатление, что в их паре царит любовь и взаимопонимание. Однако оказалось, что все это время Елена изменяла своему супругу.

Выяснилось, что Лифанов всегда знал о неверности жены. Несколько раз он сам ловил ее, но не мог развестись из-за дочери. Косенко же пользовалась этим и продолжала спать со всеми подряд, об этом рассказал источник, приближенный к семье актера.

Сейчас Елена владеет большей частью денежных средств супруга, ведет его социальные сети. А ведь раньше она была лишь девушкой, как говорится, «по вызову». Именно так будущие супруги и познакомились. Лифанов отдыхал в сауне, и в какой-то момент они с друзьями пригласили дам легкого поведения. Среди них оказалась Косенко.

По словам источника, актер хотел дать возлюбленной свою фамилию и хорошую жизнь, но она осталась такой же, как и была. И меняться никогда и не собиралась.

«Когда Игорь трезвый, он не вспоминает о прошлом, а как выпьет — его накрывает. Он думал, что даст Лене фамилию, хорошую жизнь, и она всегда будет благодарна, но нет. Как была портовой проституткой, так и осталась. Изменяла со всеми, даже с его крестником в соседней комнате», - рассказал информатор.

Однажды Елена даже выставила Игоря из дома вместе с матерью. Ссора произошла вновь из-за ее измен. Она угрожала распространить домашние видео мужа, а он никак не мог на это повлиять, ведь все пароли от его аккаунтов были в доступе его жены.

Сейчас Лифанов по-прежнему живет с Косенко и терпит все ее выходки. Как признался его друг, все ради дочери. Актер не хочет травмировать детскую психику взрослыми разборками. Но сколько еще продержится этот брак – неизвестно.

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