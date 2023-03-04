«Иди, посиди симулянт»: школьник сломал позвоночник на физкультуре и не смог доказать это учителю

В одной из школ Новосибирска в Заельцовском районе обычный урок физкультуры закончился для третьеклассника больничной койкой. Выполняя кувырки, ученик сломал позвоночник и не смог это доказать преподавателю. Об этом сообщает издание kp.ru.

Мама 9-летнего пострадавшего мальчика рассказала, что дети занимались как обычно на уроке физкультуры. В этот раз они должны были выполнять упражнение кувырок между двух стоек, где была натянута скакалка. Школьник сделал то, что от его требовал учитель, и почувствовал сильную боль в спине. Несколько секунд он даже не смог дышать. Однако это не убедило преподавателя.

«Сказал об этом учителю физкультуры, а она его посадила на скамейку со словами: «Иди, посиди симулянт», - поделилась родительница мальчика.

В итоге отдых нисколько не помог школьнику, и тогда было принято решение вызвать его маму. Ей позвонили и сообщили, что у ее сына болит спина. Сначала женщина не придала проблеме особого значения, поэтому не стала срываться с работы, но через 40 минут ее вновь набрали и попросили срочно приехать, так как у третьеклассника подозрения на перелом позвоночника.

Пострадавшего доставили в больницу, и уже там ему стало резко плохо. Он потерял сознание. После проведенного обследования удалось установить, что на уроке физкультуры мальчик получил компрессионный перелом трех позвонков в грудном отделе и растяжение шеи. 5 дней он провел в медицинском учреждении, где ему оказывали необходимую помощь. Сейчас школьник уже восстанавливается дома.

Мама мальчика передала всю необходимую информацию в полицию, чтобы они разобрались в случившемся. Однако она переживает, что инцидент так и не будет рассмотрен должным образом. Также ее беспокоит то, что учебное заведение не хочет идти на встречу ее ребенку. По ее словам, мальчик должен постоянно быть в корсете, при этом за ним нужен постоянный уход, и школу он посещать по понятным причинам не может.

«Его надо полтора часа носить, час лежать и так весь день чередовать. Мне сказали, что у нас есть два варианта: или переводимся в школу по месту жительства, или нам скидывают задания, и мы выполняем», - возмутилась мама третьеклассника.

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