«Причины были»: Ирина Болгар раскрыла, почему Павел Дуров не женился на ней

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей создателя Telegram Павла Дурова, рассказала, почему он не женился на ней. По словам женщины, бизнесмен опасался раздела имущества.

«Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем», - призналась она в разговоре с изданием StarHit.

Болгар утверждает, что спустя время причины не выходить за Дурова замуж появились и у нее.

Ирина расстроена, что Павел публично заявил о ста детях. Она считает: их совместные сыновья и дочь из-за этого могут столкнуться с насмешками в школе. Женщина напомнила, что родители должны огораживать детей от информации, которая может ранить их чувства.

Ранее Болгар отреагировала на обвинения в фотошопе снимка с Дуровым.