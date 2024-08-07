«Причины были»: Ирина Болгар раскрыла, почему Павел Дуров не женился на ней
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Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей создателя Telegram Павла Дурова, рассказала, почему он не женился на ней. По словам женщины, бизнесмен опасался раздела имущества.
«Да, причины были у Павла, опасения по поводу вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае возможного развода в будущем», - призналась она в разговоре с изданием StarHit.
Болгар утверждает, что спустя время причины не выходить за Дурова замуж появились и у нее.
Ирина расстроена, что Павел публично заявил о ста детях. Она считает: их совместные сыновья и дочь из-за этого могут столкнуться с насмешками в школе. Женщина напомнила, что родители должны огораживать детей от информации, которая может ранить их чувства.
Ранее Болгар отреагировала на обвинения в фотошопе снимка с Дуровым.