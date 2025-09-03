«И его доконал холод»: в фильме с Высоцким подробно описали смерть альпинистки Наговициной

В фильме «Вертикаль» с Владимиром Высоцким подробно рассказывается история, произошедшая с альпинисткой Натальей Наговициной, которая 12 августа сломала ногу на пике Победы в Киргизии и не дождалась помощи.

Как пишет aif.ru, в вышедшем на экраны в 1967 году фильме режиссеров Станислава Говорухина и Бориса Дурова герои поднимаются на гору и встречают одинокую палатку, в которой находят тело пропавшего альпиниста по имени Илико. При нем они обнаружили предсмертную записку.

«Дошел почти до вершины. На гребне сломал ногу. Пурга. Меня не найдут. Могу продержаться еще день. Нечем открыть консервы», — приводит издание отрывок из фильма.

Прочитав записку, один из альпинистов произнес: «И его доконал холод».

Киноистория альпиниста Илико в 2025 году практически повторилась с Наговициной. Россиянка осталась одна в палатке на высоте 7100 метров в ожидании помощи. 19 августа она еще была жива и бодро махала дрону. 2 сентября на пик Победы вновь подняли беспилотник и не обнаружили признаков жизни. Палатку Наговициной частично занесло снегом. На звуки дрона женщина уже не откликнулась.

Ранее Виктория Боня, которая оплатила вертолет и работу оператора дрона, заявила, что Наталья Наговицина лежит в палатке на боку с подогнутыми ногами. Она призвала не искать на опубликованном видео с дрона признаки жизни альпинистки и заверила, что палатку просто раскачивает ветер.