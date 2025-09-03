«Мы уже не узнаем»: Виктория Боня прокомментировала вероятность того, что Наговицина жива

Виктория Боня заявила, что Наталья Наговицина лежит с подогнутыми ногами на боку. Модель прокомментировала смерть альпинистки в Telegram-канале.

Виктория Боня организовала вылет дрона на пик Победы, где застряла россиянка. Приблизившись к палатке Натальи, БПЛА не зафиксировал признаков жизни, что позволило сделать вывод о смерти альпинистки.

Рассматривая кадры, сделанные дроном, многие россияне увидели шевеление рукой. Однако Виктория опровергла их слова. По словам модели, БПЛА кружил над палаткой альпинистки почти 20 минут. Если бы Наговицина была жива, то подала бы знак. Боня по силуэту россиянки определила, что она лежит с подогнутыми ногами на боку.

«Ребята летали около 20 минут. Это очень много. Шум, который издает дрон, — это как четыре пилы, от которой любой спящий человек бы проснулся, если бы он спал. Понятное дело, что если там человек в коме, при смерти, то уже мы никогда этого не узнаем. Наталья лежит с подогнутыми ногами на боку, это видно по силуэту», — высказалась модель.

Ранее в ФАР заявили, что видео с дрона не доказывает смерть Наговициной. Подробности читайте в этой новости.