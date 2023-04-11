Бросили кусок асфальта: девочка попала в больницу после прогулки в парке Москвы

В парке на востоке Москвы 12-летняя девочка оказалась в больнице после того, как в нее кинули кусок асфальта. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, инцидент произошел вечером в понедельник, 10 апреля в столичном парке «Перово». Неизвестный бросил в 12-летнюю девочку кусок асфальта. По предварительным данным, виновником может быть подросток. Все обстоятельства выясняются.

Пострадавшая с гематомой была госпитализирована, у врачей есть подозрение, что у пациентки может быть сотрясение мозга.

Ранее мы писали о том, как житель Азова сломал челюсть своей несовершеннолетней возлюбленной. 18-летний молодой человек изувечил свою бывшую подругу, которой всего 14 лет. Он ударил ее кулаком в лицо. Удар был такой силы, что девушка потеряла сознание и упала на тротуар. Врачи диагностировали перелом челюсти и сотрясение мозга.

Сообщается, что нападавший ранее преследовал девушку, избивал молодого человека, который пытался защищать ее, и взрослого мужчину, который тоже пытался вмешаться в ситуацию. Мать пострадавшей обратилась в прокуратуру и СК, но опасается, что дело против парня могут замять.