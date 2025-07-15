Гулял по лесу с мамой: четырехлетний ребенок попал в реанимацию после встречи со змеей

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после госпитализации ребенка в Ленобласти. Четырехлетний мальчик попал в больницу — предварительно, его укусила ядовитая змея, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

По информации журналистов, несовершеннолетний подвергся нападению рептилии 13 июля. В тот день мать гуляла вместе с сыном по лесу Запорожского сельского поселения. В процессе она заметила отек на ноге сына и отвезла его в больницу.

В медучреждении врачи осмотрели маленького пациента и оставили его на лечение. Сейчас состояние ребенка оценивается как тяжелое. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьница едва не погибла после встречи со змеей. Два дня несовершеннолетняя провела в реанимации, где за ее жизнь боролись врачи.