«Гулял без шапки, просил поесть и воды»: голодного мальчика-сироту нашли в Екатеринбурге
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Сотрудники полиции доставили в отдел семилетнего мальчика, который бродил по Екатеринбургу в поисках еды и воды. На мальчика обратили внимание прохожие, к которым он подходил с просьбой накормить и напоить.
Уральцы испугались за жизнь первоклассника, разгуливающего по улицам в поисках пропитания и без шапки, поэтому обратились в полицию. До приезда правоохранителей ребенок успел рассказать местной жительнице немного о себе, передает E1.ru.
«Заходил в офисы неподалеку, просил поесть, воды. Рассказал, что его зовут Лев, мамы нет, а папа ушел, живет с бабушкой и дедушкой. Адрес назвать не смог», — заявила женщина.
Позже выяснилось, что сирота любит гулять по городу один, и в этот раз совершил очередную вылазку. В отделение полиции за ним приехали опекуны: бабушка и дедушка.
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