«Гулял без шапки, просил поесть и воды»: голодного мальчика-сироту нашли в Екатеринбурге

Сотрудники полиции доставили в отдел семилетнего мальчика, который бродил по Екатеринбургу в поисках еды и воды. На мальчика обратили внимание прохожие, к которым он подходил с просьбой накормить и напоить.

Уральцы испугались за жизнь первоклассника, разгуливающего по улицам в поисках пропитания и без шапки, поэтому обратились в полицию. До приезда правоохранителей ребенок успел рассказать местной жительнице немного о себе, передает E1.ru.

«Заходил в офисы неподалеку, просил поесть, воды. Рассказал, что его зовут Лев, мамы нет, а папа ушел, живет с бабушкой и дедушкой. Адрес назвать не смог», — заявила женщина.

Позже выяснилось, что сирота любит гулять по городу один, и в этот раз совершил очередную вылазку. В отделение полиции за ним приехали опекуны: бабушка и дедушка.

Ранее в Каменске-Уральском 74-летняя старушка разбила голову школьнику ради тишины. Мальчику пришлось две недели лечиться дома.