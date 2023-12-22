Гуляет по дворам, убивает собак: амурский тиг оккупировал поселок

В Хабаровском крае амурский тигр оккупировал поселок Мухен. Хищник убивает питомцев местных жителей, а также представляет угрозу для самих граждан и их детей, передает Kp.ru.

По словам людей, тигр вышел к населенному пункту со стороны тайги. Он не боится жилищ и спокойно расхаживает по дворам. В связи с этим местным жителям приходится запираться у себя в домах до наступления рассвета.

Жертвами тигра стали несколько собак. Взрослые опасаются, что следующими жертвами хищника могут стать дети, которые ходят в школу. Из-за этого они опасаются отпускать несовершеннолетних одних в образовательно учреждение.

На помощь людям уже прибыли охотоведы. Однако нападения на домашних питомцах продолжаются. При этом Мухен — не единственный поселок, который оккупировали тигры.

Ранее в Приморье сотрудники Охотнадзора поймали тигра, который убивал собак. Хищника доставили в центр реабилитации.