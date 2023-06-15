«Губы у нее синие стали»: очевидцы рассказали о последних минутах жизни новосибирской крановщицы

Около девяти часов утра 15 июня в Новосибирске произошла трагедия. На одной из строек рухнул кран, в кабине которого на тот момент находилась 57-летняя женщина. Погибла она не моментально и еще пыталась бороться за жизнь, однако все-таки скончалась до прибытия скорой помощи.

Как рассказали очевидцы изданию ngs.ru, в округе многие услышали страшный грохот и вышли посмотреть. Именно любопытство привело людей к пострадавшей. Одна из местных жительниц подошла к упавшему на легковые автомобили крану практически сразу, как все произошло, и увидела женщину внутри. Не раздумывая, она вызвала медиков, так как другие собравшиеся подтвердили, что она все еще дышала.

Врачи ехали около 18 минут. К сожалению, за это время россиянка скончалась. «Ее сначала вытащили из-под крана. Я через две минуты сразу спустился. Губы у нее синие сразу стали. В УАЗике рядом, как мне сказали, два человека сидели. Их чуть не задело», - рассказал другой очевидец.

На данный момент выясняется причина случившейся трагедии. В пресс-службе застройщика уточнили, что в этот день кран должны были убирать, так как все работы были закончены. Однако почему-то подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся.

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