Губернатор Воробьев пообещал спасти котов из поврежденного дома в Раменском. Об этом сообщает 360.ru.

В доме в подмосковном Раменском, куда попал беспилотник, остаются домашние питомцы жильцов. По словам губернатора Андрея Воробьева, перед тем, как достать животных, необходимо убедиться в безопасности здания.

«У одной из жительниц — Ольги — на 10-м этаже остались коты. Как только мы поймем, что зайти в подъезд можно безопасно, вместе со спасателями заберем животных, необходимые вещи и документы. Но спасателям нужно время, чтобы обследовать подъезд», — рассказал он.

Спасатели обещают рассказать о результатах обследования дома к 20 часам, но постараются сделать это как можно скорее.

Напомним, украинский беспилотник влетел в жилой дом в Раменском утром 10 сентября. При атаке дронов загорелись 11-й и 12-й этажи многоквартирного дома.

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