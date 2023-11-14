«Губа будет кривой»: отец рассказал о состоянии девочки, на которую напала собака в ХМАО

В поселке Федоровский Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа собака укусила за лицо девочку, которая хотела ее погладить. Отец семилетнего ребенка рассказал телеканалу «360», что происходит с пострадавшей. По его словам, у нее останется шрам и кривая губа.

По словам мужчины, все произошло, когда девочка и ее брат отправились в магазин. Первоклассница погладила собаку, все было хорошо. На обратном пути она снова подошла к животному, но в этот раз оно набросилось на ребенка.

«Она, бедолага, из магазина дошла до второго этажа, я спустился, забрал ее на руках на пятый этаж. Руки ее убрал от лица и понял, что смотреть нечего, надо в больницу», — поделился отец пострадавшей.

Мужчина пояснил, что ребенка показали хирургу, который сказал, что необходима экстренная операция. Сейчас она находится в больнице с мамой. Пациентке три раза в день делают уколы, думают, что делать дальше.

Сам отец девочки вместе с командой отлова участвовал в поимке собаки. Он надеется, что животное ничем не болело.

«Если воспаления не будет 33 дня, то заживет, но шрам будет и, скорее всего, губа будет кривой. По состоянию здоровья все нормально, ну напуган ребенок, конечно», – рассказал мужчина.

Папа девочки пояснил, что собака больше ребенка в два раза. Он рассказал, что собаки уже нападали на людей, но таких тяжелых случаев еще не было.

Ранее мы писали о том, что в Приморье амурский тигр атаковал пасеку и ранил сторожа.