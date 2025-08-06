Грузовик с гуманитарной помощью перевернулся на толпу людей: есть пострадавшие

В центральной части сектора Газа грузовик с продовольствием опрокинулся на людей. Есть пострадавшие, пишет РИА Новости.

Как сообщили изданию в пресс-службу властей полуэксклава, трагедия произошла ночью в среду, 6 августа. Пострадали десятки желающих получить гуманитарную помощь. Всего в аварии погибло 20 человек.

В пресс-службе также заявили, что израильские военные специально направили автомобиль к месту назначения по непригодным для движения дорогам.

Ранее правительство Израиля согласилось возобновить сброс для жителей Газы гуманитарной помощи с воздуха и создать коридоры для конвоев, доставляющие продукты питания и медикаменты.

Ранее мы писали о том, что имеющий гражданство Израиля комик Михаил Шац* прятался от обстрелов в российском консульстве в Тель-Авиве.

*признан иностранным агентом на территории РФ