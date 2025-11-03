Грузинский вор в законе Каха Зугдидский умер в 63 года в тюрьме Франции

Во французской тюрьме города Ренн скончался грузинский вор в законе Кахабер Алшибая, известный в криминальных кругах под прозвищем Каха Зугдидский. Причиной смерти 63-летнего преступника стал рак легких, диагностированный у него во время отбывания наказания.

Алшибая происходил из интеллигентной семьи, однако вместе с двумя братьями избрал преступный путь. Его криминальная карьера началась с краж в Москве и Ленинграде, за которые он трижды привлекался к уголовной ответственности. На сходке в честь 50-летия батумского вора в законе Зури Цинцадзе он сблизился с известными представителями грузинского криминалитета Гочей Джинчарадзе, Карло Чхиквадзе и Чиро Шонией, сообщает ИА «Прайм Крайм».

Зугдидский был одним из первых грузинских воров в законе, перебравшихся во Францию задолго до антикриминальных реформ Михаила Саакашвили. Там он продолжил заниматься преступной деятельностью и неоднократно заключался под стражу. Последний раз он был арестован в феврале 2021 года в ходе масштабной операции Европола против грузинских преступных группировок.

