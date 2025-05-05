Бывший чемпион СССР и глава киевской ОПГ Виктор Авдышев умер на 70-м году жизни

В ночь с 4 на 5 мая ушел из жизни Виктор Авдышев, советский чемпион по классической борьбе и бывший глава киевской ОПГ.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, причиной смерти 69-летнего мужчины стала сердечная недостаточность.

Авдышев начал заниматься борьбой в 1970 году и достиг значительных успехов в спорте. Он стал чемпионом СССР, победителем Спартакиады народов СССР, дважды завоевал бронзу на чемпионатах мира (1978 и 1983 годы) и стал бронзовым призером чемпионата Европы в 1983 году.

В 1980-х годах Авдышев оставил большой спорт и основал в Киеве ОПГ, назвав ее своим именем. В группировку «Вити Авдыша» входили бывшие спортсмены-борцы, и к середине 1990-х она стала одной из самых влиятельных в украинской столице.

В 1995 году Авдышева арестовали, но через три года во время следствия он смог сбежать в Азербайджан. Суд заочно приговорил Виктора к четырем годам лишения свободы, объявив его в международный розыск.

Ранее скончался в возрасте 67 лет пермский художник Сергей Имис, который дважды пережил клиническую смерть.