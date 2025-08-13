«Грубейшее нарушение»: пожавший руку Путину на Параде Победы ветеран может остаться без жилья

Ветеран войны Николай Кизюн, который на Параде Победы пожал руку Владимиру Путину, может лишиться квартиры. Генерал-полковник доверился вдове сына, которая предположительно обманула пенсионера с помощью нотариуса.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В феврале у ветерана ВОВ скончался сын. Уже через 11 дней после похорон в квартиру к Николаю Фадеевичу пришла невестка и ее нотариус. Они дали слабослышащему и плохо видящему пенсионеру «документы для оформления», сказав, что это «последняя воля его сына».

Доверившись родственнице, пенсионер в спешке заполнил и подписал бумаги. Так он лишился не только квартиры, в которой проживает, но и всех сбережений умершего сына и его имущества. Все это по наследству могло достаться Николаю Кизюну, но перешло к его снохе.

Адвокат ветерана заявил, что произошедшее является «грубейшим нарушением нотариального производства».

«Нотариус явился к нему в квартиру без предупреждения, подсунув заранее подготовленный текст отказа, который даже не был зачитан вслух. Не были разъяснены последствия отказа от наследства, присутствовали посторонние лица, произведено злоупотребление доверием ветерана», — объяснил юрист.

Сейчас дело решается в суде. Но судья уже трижды отказывался наложить запрет на выдачу свидетельства о наследстве. Если ситуация не изменится, Николай Фадеевич может оказаться на улице уже 15 августа.

