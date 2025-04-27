Грозит до двух лет лишения свободы: Мисс России – 2015 Софии Никитчук может оказаться за решеткой

София Никитчук, Мисс России – 2015, грозит реальный срок за уклонение от уплаты таможенных платежей. Женщину могут отправить в колонию на два года, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, Никитчук стала фигуранткой уголовного дела. В октябре прошлого года она пыталась пронести через зеленый коридор украшения на 12 млн рублей в аэропорту Внуково.

Мисс России – 2015 должна была задекларировать часы Patek Philippe, два кольца и колье Cartier, но не сделала этого. София заявили, что это ее личные вещи и они не будет за них ничего платить. Таким образом, она уклонилась от уплаты налогов на 3,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что актер Павел Деревянко оказался налоговым должником. Он не погасил задолженность в размере 475 тысяч рублей.