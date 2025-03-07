Грозит до 7 лет колонии: задержана вернувшаяся из Дубая блогер Саша Митрошина

Проживающую в Дубае блогершу Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае. Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере.

Как пишет Telegram-канал Baza, в ближайшее время Митрошину доставят в Москву на допрос. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через покупку недвижимости в Москве.

«В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», - приводит канал сообщение Следственного комитета.

Митрошиной, по данным Telegram-канала Mash, грозит до семи лет колонии. Она пыталась легализовать неуплаченные налоги покупкой здания на Большой Дмитровке в Москве за 60,25 миллиона рублей.

Напомним, два года назад девушка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). С 2022 года в отношении блогерши велась налоговая проверка.

Ранее сообщалось, что в конце 2024 года Митрошина осталась без квартир и практически без бизнеса. Все свои средства она отдала, чтобы погасить долг перед налоговой в размере 216 миллионов рублей.