«Продала все квартиры и чуть не потеряла бизнес»: блогер Митрошина рассказала, как закрыла долг в 216 млн рублей

Блогер Саша Митрошина осталась без квартир и практически без бизнеса. Все свои средства она отдала, чтобы погасить долг перед налоговой в размере 216 млн рублей.

Инфлюенсер рассказала об этом подписчикам в социальных сетях. По словам девушки, сейчас она проходит один из самых сложных этапов в своей жизни. С 2022 года в отношении Саши велась налоговая проверка. Сейчас долг погашен, но при этом блогер лишилась практически всего своего имущества.

«Продала все квартиры и чуть не потеряла бизнес. Кажется, прямо сейчас я прохожу через свой самый сложный кризис, в котором виновата сама», — написала Митрошина.

Речь идет о жилплощади в Москве и Дубае. Два года назад девушка уехала из России в Объединенные Арабские Эмираты, поразившись ценами на недвижимость в восточной стране.

Ранее суд снял арест со счетов Елены Блиновской на сумму около 97 млн рублей. Королева марафонов использует эти деньги для погашения долга.