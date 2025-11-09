Грозит до 15 лет колонии: пенсионер справил нужду в кустах, а утром к нему пришли полицейские

Жителя Владимирской области подозревают в домогательстве детей. Пожилой мужчина справил нужду в кустах, а на следующий день к нему пришли правоохранители, передает Telegram-канал Mash.

По информации СМИ, пенсионер пил пиво в самодельном бунгало, а потом сходил в туалет на улице рядом с домом. Свидетелями этого стали дети.

Утром к мужчине пришли полицейские и обвинили его в домогательствах. Девочки рассказали взрослым, что дедушка якобы планировал склонить их к близости и на самом деле не справлял нужду.

Однако супруга пенсионера уверена, что ее мужа оклеветали. Девочки, по словам женщины, из неблагополучной семьи и, вероятно, планировали шантажировать пожилого человека. Кроме того, записи с камер видеонаблюдения показали, что после случившегося мужчина спокойно шел мимо магазина, а девочки ехали за ним следом. Это натолкнуло супругу жителя Владимирской области на мысль, что школьницы выслеживали ее мужа, чтобы насолить.

