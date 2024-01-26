Грозит до 12 лет лишения свободы: бывшего мужа Брежневой объявили в розыск на Украине

Бывшего супруга певицы Веры Брежневой, бизнесмена Михаила Кипермана объявили в розыск на Украине. Его обвиняют в присвоении и отмывании имущества, полученного незаконным путем.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», он является фигурантом дела о хищении электроэнергии и легализации денег, полученных от ее продажи. Речь идет о сумме в 19 млн долларов, которые Киперман вывел на счета своих зарубежных фирм.

В случае ареста бизнесмену грозит 12 лет лишения свободы.

Как сообщает издание, Киперман покинул Украину 25 февраля 2022 года. Он осел в Женеве с поддельной справкой об инвалидности.

Михаил Киперман и Вера Брежнева поженились в ноябре 2006 года. В 2009 году у них родилась дочь Сара. В 2012 году супруги решили развестись. После разрыва с певицей бизнесмен женился на модели Алене Гайваненко из Одессы, которая родила ему троих детей.

Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня заявила, что ночь с Брежневой стоила 100 тысяч долларов. Подробности читайте в этой статье.