Грозит до 10 лет колонии: задержаны трое газовщиков, которых видели перед ЧП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле после обрушения пятиэтажного дома задержали трех сотрудников службы газового хозяйства «Газэкс». В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Трех слесарей газовой службы задержали вечером 5 августа. Собеседник агентства Ura.ru пояснил, что виновным грозит до 10 лет лишения свободы по статье о выполнении работ, не отвечающих безопасности жизни и здоровья.

В пресс-службе следственного комитета региона пока никак не прокомментировали информацию о задержании газовиков.

Газовая компания помогает следствию для проведения объективного расследования и установления причин взрыва в Нижнем Тагиле.

1 августа в Нижнем Тагиле обрушилось два подъезда пятиэтажки. Предположительной причиной случившегося стал взрыв бытового газа. В результате погибли 10 человек, среди них пятеро детей. В газовой службе пояснили, что плановое техническое обслуживание в доме проводилось 24 июня 2024 года — на момент проверки система была в порядке.

Жители дома рассказывали, что за 15 минут до взрыва по квартирам пятиэтажки ходили подозрительные газовщики. Возможно, именно их удалось задержать правоохранителям.