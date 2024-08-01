Грозит ампутация: блогера Эдварда Била экстренно увезли из спецприемника в больницу

Блогера Эдварда Била госпитализировали из московского спецприемника с подозрением на заражение крови. Ему грозит ампутация левой ноги.

Три месяца назад пранкер упал на самокате и получил открытый перелом ноги. Бил полностью не восстановился после травмы и активно начал снимать видео. Неделю назад нога блогера снова заболела и опухла на месте перелома. Накануне вечером Эдварду стало значительно хуже — ему вызвали скорую помощь, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину увезли из спецприемника в сопровождении конвоя. На данный момент он находится в одной из больниц Москвы. По словам Била, ранее в учреждении ему не оказали должную помощь. Вероятнее всего, из-за этого случилось заражение.

Напомним, 20 июля Эдвард Бил был приговорен к 13 суткам административного ареста. Накануне блогер надел полицейскую форму и написал на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Позднее он ездил в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Через некоторое время сотрудники полиции начали проверять действия Била на законность. После ему назначили еще 14 суток административного ареста.