Грозит 7 лет колонии: что известно о правнучке советского летчика Валерия Чкалова Дарье Богдановой

Правнучке советского летчика Валерия Чкалова грозит семь лет колонии. По информации источника, было возбуждено уголовное дело за призывы к терроризму с использованием Интернета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, в январе 2024 года Дарья размещала на своей странице в социальных сетях скандальные посты, а также давала интервью украинскому каналу. Женщина поддерживала идею нанесения ядерного удара по Москве, спонсировала ВСУ и высказывалась против России.

Источник сообщил, что из-за действий Дарьи началось уголовное преследование. Есть информация, что на данный момент она находится в Бельгии. Напомним, что Богданова уже давно покинула Россию – около двух лет назад. У нее есть гражданство Израиля.

Ранее сообщалось, что блогеру Дмитрию Портнягину может грозить до 10 лет лишения свободы. Дело в неуплаченных налогах и отмывании денежных средств. С него пытаются взыскать более 44 миллионов рублей.