Грозилась взорвать ребенку ноги: россиянка заявила, что учительница биологии хочет навредить ее сыну

В Иркутске у местной жительницы и ее сына произошел конфликт с учителем биологии. Педагог в моменте стала угрожать ребенку. В том числе она говорила, что взорвет тому ноги, передает Kp.ru.

В классе, где учится мальчик, также учится сын работницы школы. Изначально дети ладили, но потом их общение сошло на нет: причиной раздора стали оценки. Ребенок попросил приятеля, чья мать преподает биологию, повлиять на отметки, однако тот отказался.

Через некоторое время мальчик во время игры взорвал петарду в подъезде дома, где живет педагог. После этого женщина вышла из себя и на несовершеннолетнего посыпались угрозы. Вскоре эта история дошла до мамы школьника, которому обещали взорвать ноги. Теперь разбирательство между сторонами продолжается на уровне образовательного учреждения.

Ранее сообщалось, что в Курске 16-летний подросток устроил погром в школе. Юноша пошел на это из-за безответной любви.