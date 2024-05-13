Громкая история приняла новый оборот: мать сгоревшего заживо мальчика добивается возобновления дела

Жительница Раменского в Подмосковье добивается возобновления дела по факту гибели ее 11-летнего сына, который сгорел в сарае. Женщина уверена, что мальчик умер по вине подростков, передает РИА Новости.

Трагичный случай произошел летом 2023 года. Третьеклассник отпросился у матери погулять, а через некоторое время его останки нашли на пепелище в деревне, соседствующей с Раменским.

Отец мальчика, прибывший на место, узнал, что его сына могли избить и закрыть в горящем сарае. У школьника, по словам свидетелей, произошел конфликт с другими подростками.

Правоохранители начали расследование по факту случившегося, но в итоге прекратили его. Причинами назвали отсутствие признаков преступления и возраст предполагаемых виновников, которым на момент трагедии не наступило 14 лет. При этом в Сети появились новые доказательства, подтверждающие их причастность к смертельному инциденту. В связи с этим мать погибшего третьеклассника настаивает на продолжении расследования.

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