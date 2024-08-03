«Грохот, пыль, темнота»: женщина выжила при взрыве в Нижнем Тагиле, рухнув с кухней на улицу

Жительница рухнувшего в результате взрыва пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле чудом выжила в трагедии. В беседе с Ura.ru Антонина рассказала о первых минутах после случившегося и призналась, что все произошло очень быстро, поэтому она даже не успела опомниться, как оказалась на улице.

«Я стояла на кухне, перебирала зелень. Вдруг взрыв, грохот, пыль, темнота. Глаза открыла — улица. Еще не было ни скорой, ни спасателей, мужчины из нашего дома крикнули: „Стойте на месте, сейчас мы к вам подойдем!“. И помогли мне спуститься по плитам», — поделилась женщина.

Уцелевшая при взрыве в доме жительница рассказала, что картина в первые минуты после произошедшего до сих пор стоит у нее перед глазами, особенно по ночам.

«Взрыв, темнота, и все. Это надо пережить, чтобы понять», — высказалась Антонина.

Женщина прожила в разрушенном доме долгие годы и хорошо знала всех жильцов десяти квартир из своего подъезда. По признанию Антонины, случившееся стало для нее шоком.

Напомним, 1 августа в пятиэтажном многоквартирном доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение двух подъездов. Предварительная причина — взрыв бытового газа. Спасательные работы велись в течение полутора суток, в них принимало участие более 500 человек и 75 единиц техники. Жертвами случившегося стали 10 человек, еще 16 пострадали, трое из числа госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Ранее сообщалось о том, что из разрушенного в результате взрыва дома в Нижнем Тагиле спасли трехмесячного малыша.